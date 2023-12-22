Серебряные монеты в наборе выполнены в форме колокольчиков.

Национальный банк презентовал новый набор памятных монет "Щедрик –колядка колоколов". Как сообщила пресс-служба регулятора, набор из трех серебряных памятных монет продолжает серию "Украинское наследие" и посвящен одному из национальных музыкальных символов Украины – всемирно известной колядке "Щедрик" в обработке композитора Николая Леонтовича.

"Впервые в украинской нумизматике мы выбрали для монеты форму звонка. Ведь именно мелодия "Щедрика" напоминает перезвон, а американская версия этой всемирно известной песни зовется "Колядка колоколов". Синергия и единение двух культур – украинской и американской – способствовали созданию композиции, которая теперь является символом Рождества во всем мире", – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Каждая из трех монет, входящих в набор, выполнена в форме звонка, имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы. На аверсе центральной монеты набора изображен вертеп с рождественской звездой, на аверсе двух других монет размещены сборные композиции ангелов, а также строки из песни "Щедрик".

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На реверсе центральной монеты размещена стилизованная композиция первого исполнения "Щедрика" хором под руководством дирижера Александра Кошица в 1922 году в Карнеги-холле, над хором – силуэт Ласточки, которая является главным персонажем песни. На реверсе двух других монет изображены стилизованные цветные флаги Украины и США, композиция из исторических культовых сооружений Киева и Нью-Йорка и золотистый Кружевной фон с колокольчиками, символизирующий наполнение пространства волшебными звуками мелодии колядки.

Реализация набора памятных монет "Щедрик-колядка колоколов" будет осуществляться интернет-магазином нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами ("Украгазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк" и "ПриватБанк") в 2024 году. Тираж набора – до 5000 штук.

Памятные монеты в Украине

6 декабря 2023 года, в День Вооруженных Сил Украины, в Национальном банке презентовали новую оборотную памятную монету "Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины".

2 октября, по случаю Дня защитников и защитниц Украины, в Национальном банке презентовали новые памятные монеты "Защитницы", посвященные украинским женщинам, которые встали на защиту Родины.

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