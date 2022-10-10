За первое полугодие 2022 года средняя пенсия выросла на 17% в гривне и на 10% в долларовом эквиваленте.

В Украине доля пенсионеров, которые получают пенсии меньше 3 тысяч гривен, составляет 43% от общего количества, при этом в 2021 году таких пенсионеров было 54%.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот", ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины.

"За первое полугодие 2022 года средняя пенсия выросла на 17% в гривне и на 10% в долларовом эквиваленте - до 4 437 грн, или же 152 долл. по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. После изменения курса национальной валюты в июле 2022 года средняя пенсия составляет 121 долл.",- говорится в сообщении.

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Количество пенсионеров, которые получают выплаты меньше 3 000 грн (82 долл.), уменьшилась с 54% в 2021 году до 43% в 2022 году. Часть пенсионеров, которые получают более 10 000 грн (273 долл.) при этом составляет 6,6%. От 5 000 до 10 000 грн (137-273 долл. получают 18,5% пенсионеров.

"За год количество пенсионеров сократилось почти на 200 тысяч. Темпы сокращения несколько утихли: если за I полугодие 2021 года количество пенсионеров уменьшилось на 1,5%, то в соответствующий период 2022 года - на 0,6%. Всего по состоянию на июль в Украине 10 775 414 пенсионеров", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине с 1 октября, в связи с повышением размера минимальной зарплаты, произошли перерасчеты минимальной пенсии по возрасту для неработающих украинцев, а с 1 декабря пенсии будут повышены благодаря увеличению прожиточного минимума. С 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине выросла с 6,5 до 6,7 тысячи гривен

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что правительство не видит возможности повышать минимальную зарплату в 2023 году.

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