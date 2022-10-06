В Пенсионном фонде отметили, что с 1 октября повышенные на 300 грн пенсии получат все граждане в возрасте от 70 лет.

Украинцы уже начали получать повышенные с 1 октября пенсии, перерасчет получили несколько категорий пожилых людей.

Об этом директор Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Начисления завершены. Начиная со вчерашнего дня, наши пенсионеры уже начали получать повышенные с 1 октября пенсии", - сказала она.

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Охрименко отметила, что с 1 октября на повышение пенсий на 300 грн имеют право все пенсионеры в возрасте от 70 лет, независимо от стажа.

При этом выплата минимальной суммы - 3 тыс. грн - для пенсионеров в возрасте от 80 лет осуществляется при условии, что они имеют страховой стаж: женщины – 30 лет, мужчины – 35 лет и получат пенсии в соответствии с законом об общеобязательном государственном социальном страховании.

"Тем, кто не имеет указанного стажа, пенсии начисляются пропорционально из суммы 3 тысячи гривен", - пояснила Охрименко.

По ее словам, пенсионерам, которые достигли 80-ти лет и имеет стаж: женщины – 20 лет, мужчины – 25, минимальная пенсионная выплата не может быть установлена менее 2,5 тыс. грн.

Кроме того, она сообщила, что с 1 октября после повышения минимальной зарплаты осуществлен перерасчет пенсионерам, которые достигли 65 лет, не работают и имеют страховой стаж: женщины – 30, мужчины – 35 лет.

По ее словам, также пересчитаны пенсии инвалидам войны и инвалидам-участникам боевых действий.

Пенсия во время войны:

В Украине с 1 октября в связи с повышением размера минимальной зарплаты провели перерасчеты минимальной пенсии по возрасту для неработающих украинцев, а с 1 декабря пенсии будут повышены благодаря увеличению прожиточного минимума.

С 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине возросла с 6,5 до 6,7 тыс. грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство не видит возможности повышать минимальную зарплату в 2023 году.

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