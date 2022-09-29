Общий бюджет социальных расходов на 2023 год составляет почти 800 млрд грн.

С 1 октября состоятся перерасчеты минимальной пенсии по возрасту для неработающих украинцев из-за увеличения минимальной зарплаты, а с 1 декабря пенсии повысятся из-за увеличения прожиточного минимума.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире информационного телемарафона.

"В прошлом году мы планировали несколько этапов повышения пенсионного обеспечения, и с 1 октября состоятся перерасчеты, связанные с ростом минимальной заработной платы – увеличивается минимальная пенсия по возрасту для неработающих людей, которые достигли 65 лет, имеющих полный страховой стаж, а также для других категорий. Следующий этап в этом году предусмотрен с 1 декабря, когда увеличится прожиточный минимум", - сказал он.

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При этом в следующем году таких повышений в бюджете не предусмотрено.

"К сожалению, на следующий год мы говорим о том, что это будет бюджет, который предусматривает полноценное и в первую очередь финансирование армии, безопасности и обороны – это приоритет №1. Но приоритет №2 это все-таки социальные выплаты", - сказал Музыченко.

По его словам, общий бюджет социальных расходов на 2023 год составляет почти 800 млрд грн. Из них непосредственно на пенсионное обеспечение предусмотрено 233 млрд грн.

"Если говорить в целом, повышение социальных стандартов, которое планируется на следующий год, то год к году это составит 5,4%. Конечно, это очень мало, но это то, что мы можем себе позволить. Бюджет на следующий год формируется в той ситуации, которую мы понимаем. Если будут изменения – изменения на фронте, в военном плане, в социально-экономическом плане, то, конечно, в приоритет мы будем закладывать дальнейший рост доходов населения", - добавил заместитель министра.

Минимальная зарплата во время войны:

Сейчас минимальная зарплата составляет 6,5 тыс. грн, а с 1 октября 2022 года составит 6,7 тыс. грн.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство не видит возможности увеличить минимальную заработную плату в 2023 году.

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