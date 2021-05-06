Гривня по официальному курсу укрепилась до 27,72 грн/долл.

Национальный банк Украины на пятницу, 7 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,72 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,41 грн/евро, то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 7 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2772,05 (6 мая - 2773,39);

100 EUR - 3341,29 (6 мая - 3327,51).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,60/27,80 грн/долл., к евро – на уровне 33,10/33,47 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 6 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,73 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

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Автор: Богдан Слуцкий