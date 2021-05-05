Курс гривни к евро укрепился до 33,28 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 6 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,73 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,28 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 5 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2773,39 (5 мая - 2773,3);

100 EUR - 3327,51 (5 мая - 3351,12).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,62/27,82 грн/долл., к евро – на уровне 33,20/33,60 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 5 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,73 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий