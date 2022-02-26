Вместе с этим от обслуживания клиентов из России и Беларуси отказалась литовская платежная система Paysera.

Клиенты российских банков, попавших под санкции стран Запада и США, отныне не смогут воспользоваться известными платежными сервисами Google Pay и Apple Pay.

Об этом сообщил российский центробанк.

"Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России", — пояснили там.

Отмечается, что речь идет о карточках российских банков группы ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", банка "Открытия", которые попали под санкции США и стран Запада.

Владельцы карт этих подсанкционных банков не смогут рассчитываться ими за рубежом (как контактно, так и бесконтактно), использовать эти карты для оплаты товаров в онлайн-магазинах и агрегаторов услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции Запада.

Вместе с этим от обслуживания клиентов из России и Беларуси отказалась литовская платежная система Paysera.

Компания закроет все счета физических и юридических лиц, прекратит ввод и вывод средств со счетами российских или белорусских банков, не будет открывать новые счета компаниям, хотя бы один акционер которых является гражданином России или Беларуси.

Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, он уже обратился в Youtube с просьбой блокировать пропагандистские российские каналы, которые называют украинцев "нациками и наркоманами"

"Обращение отправил также в Meta (Facebook и Instagram), а также в Netflix", - отметил Федоров.