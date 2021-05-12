Наибольшую сумму в бюджет уплатил житель Киева с доходов, полученных за пределами Украины.

Доходы в размере более 1 миллиона гривень задекларировал 8451 украинец.

Как сообщает Государственная налоговая служба, по сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 6%.

Доход в размере более 1 миллиарда гривень задекларировал только один человек - житель Киева.

"Также наибольшую сумму к уплате в бюджет определена жителем г. Киева с доходов, полученных за пределами Украины, – почти 80 млн грн, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - 66,5 млн грн и военного сбора - 11,1 млн гривень", - рассказали в налоговой.

Отмечается, что наибольшее количество миллионеров насчитывается в г. Киеве (3375 человек), Днепропетровской (684 человека), Харьковской (595 человек) и Киевской (540 человек) областях.

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В целом миллионеры задекларировали доход в сумме 70,4 млрд грн, из которых НДФЛ составляет 1,6 млрд грн, а военный сбор - 0,2 млрд гривень.

"В целом, по оперативным данным, в 2021 году доходы, полученные в течение прошлого года, задекларировали почти 472 тыс. граждан, что на уровне прошлого года. Активнее всего декларировали доходы жители Запорожской (почти 51 тыс. деклараций), Днепропетровской (почти 40 тыс. деклараций) и Херсонской (более 37 тыс. деклараций) областей", - отметили налоговики.

Всего по итогам 2020 года украинцы уплатили в бюджеты 2,5 млрд грн НДФЛ и 360,1 млн грн военного сбора.

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Автор: Александр Топчий