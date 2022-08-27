На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения Министерство социальной политики Украины передало Всемирной продовольственной программе ООН очередной список заявлений на выплату денежной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Помощь смогут получить 276 551 человек.
Список включает 127 626 заявлений от малообеспеченных семей и лиц с инвалидностью из Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей.
Пособие выплачивается в размере 2 220 гривень на каждого члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев.
Списки, которые были переданы Минсоцполитики на выплаты международным организациям, включают 780 722 человека. Также передана информация для выплат 189 428 лицам, указанным в заявлениях, поданных через платформу "єДопомога".
"Общее количество людей, переданных в списках в международные организации для проведения выплат, равно 1 246 701", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Помощь во время войны:
3 марта 2022 года стало известно о том, что ЮНИСЕФ запускает программу денежной помощи пострадавшим из-за войны семьям.
По состоянию на 10 августа помощь получили более 112000 семей, воспитывающих 331000 детей, в том числе 33000 детей с инвалидностью.
Общее количество семей, которым будет оказана помощь в рамках программы денежной помощи, составляет около 265 тысяч.
15 августа международная организация ЮНИСЕФ официально заявила о прекращении приема заявок на получение помощи ВПЛ.
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