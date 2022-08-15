Регистрация на платформе єДопомога на программу денежной помощи Совместно от ЮНИСЕФ была приостановлена 14 августа в 23:00.

Международная организация ЮНИСЕФ официально заявила о прекращении приема заявок на получение помощи ВПЛ.

Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

Регистрация на платформе єДопомога на программу денежной помощи Совместно от ЮНИСЕФ приостановлена в 23:00, 14 августа.

"Это необходимо для обработки заявок и выплаты семьям, которые отвечают критериям программы, подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь", — отметили в организации.

В организации отметили, что будут обработаны заявки, поданные до 23:00 14 августа 2022 года.

В организации также напомнили, что все уже принятые заявки пройдут двухэтапную проверку:

1. Технический отбор, то есть проверку правильности внесения данных. Если все оформлено правильно, заявитель получит SMS с подтверждением.

2. Далее отобранные заявки проверяют на соответствие критериям программы. Если семья отвечает критериям программы, будет начислена помощь на указанный в заявке счет.

В ЮНИСЕФ отметили, что информация о дальнейшей регистрации будет доступна позже.

Помощь во время войны:

3 марта 2022 года стало известно о том, что ЮНИСЕФ запускает программу денежной помощи пострадавшим из-за войны семьям.

По состоянию на 10 августа помощь получили более 112000 семей, воспитывающих 331000 детей, в том числе 33000 детей с инвалидностью.

Общее количество семей, которым будет оказана помощь в рамках программы денежной помощи, составляет около 265 тысяч.

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