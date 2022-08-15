Международная организация ЮНИСЕФ официально заявила о прекращении приема заявок на получение помощи ВПЛ.
Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ.
Регистрация на платформе єДопомога на программу денежной помощи Совместно от ЮНИСЕФ приостановлена в 23:00, 14 августа.
"Это необходимо для обработки заявок и выплаты семьям, которые отвечают критериям программы, подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь", — отметили в организации.
В организации отметили, что будут обработаны заявки, поданные до 23:00 14 августа 2022 года.
В организации также напомнили, что все уже принятые заявки пройдут двухэтапную проверку:
1. Технический отбор, то есть проверку правильности внесения данных. Если все оформлено правильно, заявитель получит SMS с подтверждением.
2. Далее отобранные заявки проверяют на соответствие критериям программы. Если семья отвечает критериям программы, будет начислена помощь на указанный в заявке счет.
В ЮНИСЕФ отметили, что информация о дальнейшей регистрации будет доступна позже.
Помощь во время войны:
3 марта 2022 года стало известно о том, что ЮНИСЕФ запускает программу денежной помощи пострадавшим из-за войны семьям.
По состоянию на 10 августа помощь получили более 112000 семей, воспитывающих 331000 детей, в том числе 33000 детей с инвалидностью.
Общее количество семей, которым будет оказана помощь в рамках программы денежной помощи, составляет около 265 тысяч.
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