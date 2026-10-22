У Путина рассказали, где могут состояться трехсторонние переговоры с Украиной и США

Песков не стал раскрывать, какие документы и предложения российская сторона готовит к переговорам.

Абу-Даби рассматривается как возможная площадка для трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"В качестве площадки для трехсторонней встречи РФ, США и Украины пока рассматривается Абу-Даби", - сказал он.

Говоря о документах и предложениях, которые российская сторона готовит к переговорам, Песков подчеркнул, что "не стоит забегать вперед". Он уточнил, что речь идет именно о встрече делегаций России, Украины и США, а не лидеров трех стран.

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Кремль планирует направить военных на переговоры с Украиной и США

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Россия планирует отправить на предстоящие трехсторонние переговоры с США и Украиной военных и помощника кремлевского диктатора Владимира Мединского.

По словам Ушакова, окончательный состав делегации будет определять непосредственно российский диктатор Владимир Путин. Также он добавил, что переговоры планируется провести на экспертном уровне.

Издание The Atlantic писало о том, что президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение между Украиной и РФ в декабре на саммите G20, который состоится в его гольф-клубе в Майами. Издание отмечает, что для этого Трамп может усилить давление на Киев, и на этом фоне переговоры могут превратиться в капитуляцию Украины.

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