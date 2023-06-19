Новая услуга поможет сотням тысяч людей вернуть свои деньги без походов в банки.

Вскоре вкладчики обанкротившихся банков смогут в приложении "Дия" вернуть свои деньги в несколько кликов.

Как сообщил вице-премьер Михаил Федоров, Минцифры подписало меморандум с Фондом гарантирования вкладов и уже совместно работают над новой услугой в "Дие".

"Просто в приложении можно будет подать заявление о возмещении денег, проверить сумму выплаты, выбрать имеющийся или открыть новый счет "єПідтримка" в банках-агентах Фонда. Далее на этот счет поступят средства", - отметил Федоров.

Видео дня

По его словам, на сегодня надо возместить около 3,2 млрд грн, что равно 1,4 млн счетов украинцев. Данная услуга имеет целью помочь сотням тысяч людей вернуть свои деньги без походов в банки.

В пресс-службе Минцифры призвали украинцев следить за обновлением, чтобы не пропустить запуск услуги.

Услуги в "Дие" - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 мая Минцифры запустило новую услугу в "Дие", по которой была открыта регистрация заявок на выплату денежной помощи по программе "єВідновлення".

23 мая стало известно, что в приложении "Дія" украинцы могут подать заявление о замене водительского удостоверения за несколько секунд, а затем забрать документ в сервисном центре МВД. Услуга доступна как для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, так и для тех, кто потерял или повредил документ. А также изменил фамилию или просто хочет выбросить пластик и пользоваться цифровым документом.

Также с 9 июня украинцы могут приобрести в "Дие" новую военную облигацию - "Симферополь". Она имеет ставку 19,5% и дату выплаты 15 января 2025 года. Также кроме Симферополя, доступны Ялта, Севастополь, Донецк и Мариуполь.

Вас также могут заинтересовать новости: