По итогам 2021 года общая сумма поступлений средств в ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов банки составила 2,8 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в течение 2021 года продал активы банков, которые сейчас ликвидируются, на общую сумму 2,4 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба фонда, по самой высокой цене в прошлом году были проданы такие лоты, как земельный участок "Родовид Банка" (370 млн грн), главный офис "ВТБ Банка" вместе с земельным участком (294,3 млн грн) и главный офис "Родовид Банка" (280,6 млн грн).

Также в число самых дорогих лотов вошли пул активов банков "Финансы и Кредит" и "Дельта Банк" (269,1 млн грн), пул кредитов юридических лиц, выданных банком "Финансовая инициатива" (148 млн грн), отель "Виктория" в Одессе - актив "Город Банка" (139,3 млн грн).

До 100 млн грн было получено от продажи бывшего филиала "Город Банка" - офисного помещения в центре Киева (84 млн грн), актива "Диамантбанка" - административно-складского комплекса в Киеве (78,8 млн грн) и офисного помещения, бывшего филиала банка "Аркада" в Киеве (60 млн грн).

Директор департамента консолидированной продажи активов ФГВФЛ Александр Кульчицкий отметил, что львиная доля лотов с самой высокой ценой продажи - традиционно недвижимость, которая быстро продается, если не имеет обременений.

Более сложным видом актива, по его словам, являются права требования по кредитам - с многолетней просрочкой, выданные связанным с банками лицам, очень часто с сомнительным обеспечением или вообще беззалоговые.

"В общем разрезе активов обанкротившихся банков права требования по неработающим кредитами составляют почти 80%. Покупка таких активов требует от инвестора не только оплаты за лот, но и дополнительных расходов - на судебные процессы с целью взыскания долга или залога, юридические консультации, инвестиционную оценку и тому подобное. При этом взыскание средств может быть длительным и проблематичным, залог - обесцениться со временем, а результат инвестиций - не гарантирован. Поэтому цена продажи актива на рынке зависит прежде всего от его качества", - рассказал Кульчицкий.

В ФГВФЛ отметили, что по итогам 2021 года общая сумма поступлений средств в ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов банки составила 2,8 млрд грн. Из них 2,4 млрд грн - сумма поступлений от продажи активов банков. Все средства от продажи активов неплатежеспособных банков Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.

Читайте такжеОплата одного дня больничного выросла на 10% за 2021 годКак сообщал УНИАН, ранее Фонд гарантирования вкладов получил право на предъявление гражданских исков. Он сможет подавать гражданские иски в суды по поручению кредиторов неплатежеспособных банков.

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