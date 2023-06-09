Новая облигация "Симферополь" имеет ставку 19,5 процентов и дату выплаты в начале 2025 года.

С сегодняшнего дня, 9 июня, украинцы смогут приобрести в "Дії" новую военную облигацию - "Симферополь".

Как сообщает пресс-служба сервиса "Дия", облигация "Симферополь" имеет ставку 19,5% и дату выплаты 15 января 2025 года. Также кроме Симферополя, доступны Ялта, Севастополь, Донецк и Мариуполь.

"Каждый день Силы обороны работают, чтобы украинцы как можно быстрее поехали в свободный Крым. Помогайте военным, покупая облигации в "Дії". За покупку не надо платить комиссию или скрытые платежи. Несколько кликов-и вы внесли вклад в усиление экономики государства", - отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Военные облигации в "Дії"

После начала полномасштабного вторжения России Украины Министерство финансов начало выпуск военных облигаций, чтобы привлечь больше средств в дербюджет.

С октября 2022 года можно купить военные облигации через "Дію". Стоимость одной военной облигации составляет от 900 гривен, ограничений на количество нет. Облигации в "Дії" имеют названия временно оккупированных украинских городов – Бердянск, Мариуполь, Донецк, Севастополь, Ялта.

По состоянию на 30 мая украинцы приобрели миллион военных облигаций у "Дії" на сумму более 1 миллиарда гривен. К тому времени украинцы уже получили 6,6 млн грн выплат. Самыми популярными облигациями были Донецк - 220 тысяч; Севастополь - 130 тысяч; Ялта - 124 тысячи.

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