Услуга доступна как для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, так и для тех, кто потерял или повредил документ.

В приложении "Дия" украинцы могут подать заявление о замене водительского за несколько секунд, а затем забрать документ в сервисном центре МВД.

Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, услуга доступна как для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, так и для тех, кто потерял или повредил документ. А также изменил фамилию или просто хочет выбросить пластик и пользоваться цифровым документом.

"Подаете заявление в приложении, а затем забираете удостоверение в сервисном центре МВД. Или вообще отказываетесь от пластикового документа и оставляете только цифровой. Ведь мы первыми в мире приравняли пластиковое водительское удостоверение к электронному. Движемся в направлении digital-first", - отметил Федоров.

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Министр пояснил, что оплатить заявление о замене в "Дия" нужно в течение 10 мин, иначе оно аннулируется.

"Далее ждите приглашения в сервисный центр МВД или push-уведомления от "Дия" о готовности цифрового документа", - добавил он.

"Дия" - что еще можно сделать через приложение

Как сообщал УНИАН, 28 апреля стало известно, что в приложении "Дия" может появиться виртуальный помощник, разработанный на основе искусственного интеллекта. Тогда вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в Минцифры работают над разработкой виртуального помощника "Надежда", который может появиться в "Дия".

10 мая Минцифры запустило новую услугу в "Дия", по которой была открыта регистрация заявок на выплату денежной помощи по программе"еОбновление". Максимальная сумма выплаты - 200 тыс. грн.

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