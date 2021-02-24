Повышение цен выше 0,2% в месяц допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

Правительство Беларуси ввело существенные ограничения по росту цен на социально значимые товары и некоторые лекарства.

Об этом сообщает Finance.tut.by.

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Так, до конца февраля производителям, поставщикам и реализаторам запретили поднимать цены, а с 1 марта — не больше, чем на 0,2% в месяц.

Ранее в правительстве, озвучивая планы на 2021 год, говорили, что намерены жестко контролировать цены и импорт, но уверяли, что делать это будут «экономическими методами, не запретительными».

Кроме того, по решению правительства Беларуси юрлицам всех форм собственности и ИП, которые производят, ввозят или продают на внутренний рынок социально значимые товары первой необходимости запретили повышать цены до конца февраля (по сравнению с теми, которые действовали на 24-е число этого месяца). При отсутствии товаров на эту дату — на предыдущую дату без учета скидки. Это предусмотрено постановлением Совмина № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».

С 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц. За основу берется цена на эти товары на последний день предыдущего месяца (а если этого товара не было в наличии, то за основу берется товар той же разновидности и расфасовки).

Повышение цен выше 0,2% в месяц допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

О каких продуктах и лекарства идет речь

Ограничения по росту цен вводятся на продукты и непродовольственные товары, которые входят в список социально значимых. Всего 62 позиции. Среди прочего это рис, гречка, овсянка, перловка, пшено, хлеб, макароны, говядина, свинина, некоторая колбаса, живая рыба, некоторые молочные продукты, яйца, картошка, растворимый кофе, чай, сахар, соль, туалетное мыло, туалетная бумага, подгузники, спички.

В списке лекарств, на которые ограничили повышение цен, оказалось 50 позиций. Среди прочего это Амоксициллин, Азитромицин, Анальгин, Арпетол, Ксилин, Омепразол, Эссенцикапс. В списке значатся определенные производители этих лекарств.

Выборы и санкции против Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, власти открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

14 августа 2020 года в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.

Австрия поддержала санкции против Беларуси и призвала провести новые выборы.

В Бундестаге призвали власти Беларуси прекратить насилие в отношении участников протестов.

Сейм Литвы отказался признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Канада и Ирландия отказались признавать победу Лукашенко на выборах.

Лидеры стран - членов Европейского Союза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

23 сентября 2020 года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: УНИАН