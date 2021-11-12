В банке извинились и пообещали провести проверку.

Очередной клиент "ПриватБанка" возмутился уровнем сервиса в отделении, обвинив его сотрудников в хамском отношении к посетителям.

Об этом идет речь в его отзыве на сайте "Минфин" от 11 ноября. Он уточнил, что посетил отделение на улице Сумской, 96 в Харькове.

"Ситуация в следующем, у меня открыт счет в "ПриватБанке" и сегодня только со скандалом я смог снять свои деньги на кассе. Сотрудник банка начала передо мной пропускать двоих своих знакомых громко аргументируя это наличием у них карты "Платинум". Хотя я понимал, что вся эта ситуация происходит для того, чтоб им успеть до перерыва. Гротескность ситуации состоит в том, что женщина, которую хотели провести без очереди, сказала сотруднице: "Так у меня не Платинум", на что сотрудница ответила: "Та ничего", ну и я все это я слышал", - описывает ситуацию клиент.

После, рассказывает он, сотрудница громко спросила у него цель визита. Узнав, что клиент намеревается снять деньги и ждет в очереди, сотрудница громко уточнила, является ли он вип-клиентом банка.

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После того, как снять деньги удалось, неприятная ситуация продолжилась - сотрудница говорила, что это следует делать через банкомат.

"Честно, я это прекрасно знаю и, поверьте, не утруждаю вас своим приходом в отделения и не занимаю драгоценное время кассиров и сотрудников, когда сумма снятия не очень большая. Кассир, которой очень хотелось на перерыв, начала сетовать, что у меня "обычная клубничка", это её крайне возмутило. Вместо того, чтоб собрать немного мысли в кучу, предложить мне какое-то решение вопроса по открытию карты ВИП, шмип, Платинум, еще что-то, я услышал только неодобрительное улюлюканье", - идет речь в отзыве.

Реакция банка

Представитель "Привата" в ответ на отзыв извинился за то, что у клиента остался негативный осадок после визита в отделение.

Читайте такжеУкраинец пожаловался на "съеденные" терминалом более 50 тысяч гривен: в банке ответили"Мы обязательно проведем проверку по поводу данной ситуации и уведомим вас по результату. Для этого мы обратились к вам в личные сообщения, чтобы уточнить ваши контакты", - написал сотрудник банка.

Жалобы на "ПриватБанк"

Ранее в одном из отделений ПриватБанка кассир отказался принимать доллары у клиента для проведения SWIFT-платежа, объясняя неудовлетворительным состоянием купюр.

Также сообщалось, что "ПриватБанк" начинает закрывать карты, у которых еще не вышел срок действия, однако с них не было активности в течение определенного времени.

Автор: Юрий Годован