Мужчине предложили забрать банкноты на экспертизу.

В одном из отделений ПриватБанка кассир отказался принимать доллары у клиента для проведения SWIFT-платежа, объясняя неудовлетворительным состоянием купюр.

Об этом говорится в жалобе на сайте Минфин.

Сам клиент замечает, что на купюрах были штампы, надписи и пятна, однако их состояние было далеко до максимального, определенного письмом НБУ от 27 января 2021 года.

"Например, площадь надписи, цифры не превышали 20 квадратных мм. При этом предложили – внимание!!! – взять банкноты на экспертизу продолжительностью до полугода", – пожаловался мужчина.

Читайте такжеДоллар пошел вверх: курс валют на среду, 10 ноябряНа просьбу клиента показать, каким нормативным документом это предусмотрено, кассир не ответил.

Так же ничем не помогли, пишет автор, звонки в службу поддержки. Оператор предложил мужчине пополнить этими же долларовыми купюрами карту, а уже из нее сделать платеж.

"Но никакой информации относительно критериев изношенности купюр предоставить не смогла (оператор – УНИАН). Как результат – платеж не провел, не хватило денег после того, как часть банкнот кассир отказался принимать, потратил час времени, ожидая в очереди к кассе", – сообщил клиент.

Банк пообещал проверить действия сотрудников.

Курс валют 10 ноября

Национальный банк Украины на среду, 10 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,09 грн / долл., то есть гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,10/26,12 грн/долл., к евро - на уровне 30,19/30,22 грн/евро.

Автор: Виолетта Орлова