"ПриватБанк" начинает закрывать карты, у которых еще не вышел срок действия, однако с них не было активности в течение определенного времени.
Как пишет GSMinfo, сотрудники банка уже начали обзванивать клиентов, требуя в течение 30 дней провести операцию по карте: что-то оплатить либо совершить перевод средств.
Клиенты, которые оставляют жалобы на подобные действия, называют их шантажом со стороны банка. Представители финучреждения в свою очередь утверждают, что банк вправе блокировать карты, несмотря на то, что срок их действия еще не закончился. На одну из жалоб клиента о том, что он не планировал расторгать договор и закрывать счет, представитель банка ответил требованием активности по карте.
Отметим, ранее "ПриватБанк" ввел новые правила, касающиеся денежных переводов. Теперь клиенты, которые часто отправляют или получают средства, будут ограничены в количестве таких операций.
Также сообщалось, что "Приват" недавно запустил новую услугу для украинских заробитчан.
Проблемы с "ПриватБанком"
Ранее клиентка "ПриватБанка" из города Коростень Житомирской области пожаловалась, что финучреждение расторгло с ней договор без объяснения причины.
В другом случае клиент "ПриватБанка" остался недоволен банком после того, как был атакован коллекторами из-за "долга" в 69 гривен.
Еще один посетитель отделения "ПриватБанка" заявил о мошенничестве его сотрудницы.