Представители банка уже обзванивают некоторых клиентов.

"ПриватБанк" начинает закрывать карты, у которых еще не вышел срок действия, однако с них не было активности в течение определенного времени.

Как пишет GSMinfo, сотрудники банка уже начали обзванивать клиентов, требуя в течение 30 дней провести операцию по карте: что-то оплатить либо совершить перевод средств.

Клиенты, которые оставляют жалобы на подобные действия, называют их шантажом со стороны банка. Представители финучреждения в свою очередь утверждают, что банк вправе блокировать карты, несмотря на то, что срок их действия еще не закончился. На одну из жалоб клиента о том, что он не планировал расторгать договор и закрывать счет, представитель банка ответил требованием активности по карте.

Отметим, ранее "ПриватБанк" ввел новые правила, касающиеся денежных переводов. Теперь клиенты, которые часто отправляют или получают средства, будут ограничены в количестве таких операций.

Также сообщалось, что "Приват" недавно запустил новую услугу для украинских заробитчан.

Проблемы с "ПриватБанком"

Ранее клиентка "ПриватБанка" из города Коростень Житомирской области пожаловалась, что финучреждение расторгло с ней договор без объяснения причины.

В другом случае клиент "ПриватБанка" остался недоволен банком после того, как был атакован коллекторами из-за "долга" в 69 гривен.

Еще один посетитель отделения "ПриватБанка" заявил о мошенничестве его сотрудницы.

Автор: Юрий Годован