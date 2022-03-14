Стоимость арестованных золотовалютных резервов Центрального банка России равна 415 млрд долларов.

Украина работает над тем, чтобы получить часть из арестованных активов Российской Федерации.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время информационного телемарафона.

"Я бы сейчас не хотел разглашать детали, но такая работа ведется. По санкциям мы также присоединились. Мы работаем с ведущими инвестиционными банками. Уже ведущие банки, в частности Goldman Sachs, Deutsche Bank, JPMorgan и другие банки фактически прекратили деятельность в России, они выходят из активов, и это довольно болезненно для экономики агрессора. Также мы работаем с другими корпорациями, Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, чтобы прекратить членство и возможности работы с агрессором", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, западные страны арестовали золотовалютные резервы Центрального банка России. Их стоимость равна 415 млрд долларов.

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