В целом подписано 5 соглашений, которые приближают Украину ко вступлению в Евросоюз и способствуют устойчивости государства в войне против российского агрессора.

Украина получит от ЕС 500 млн евро на поддержание стабилизации госбюджета.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится с рабочим визитом в Германии.

По его словам, Украина и Европейский Союз подписали пять соглашений, которые приближают нашу страну ко вступлению в Евросоюз и способствуют устойчивости государства в войне против российского агрессора.

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Одной из них является соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро.

"Средства имеют целевое назначение и пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжать и развивать свое дело", - написал он.

Также Украина подписала соглашение об участии в программе ЕС по сотрудничеству в таможенной сфере.

"С 1 октября заработает таможенный безвиз с ЕС. После подписания сегодняшнего соглашения Украина присоединится к программе сотрудничества в таможенной сфере с бюджетом почти 1 млрд евро. Это позволит повысить квалификацию наших таможенников, участвовать в разработке и использовании европейских электронных систем", - написал Шмыгаль.

Кроме того, Украина подписала соглашение об участии в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis.

"Теперь Государственная налоговая служба Украины сможет обмениваться информацией с коллегами из ЕС. Появляется возможность использования современных европейских ИТ-систем в области налогообложения", - сообщил глава правительства.

Также заключено соглашение, благодаря которому Еврокомиссия увеличит бюджет на гранты для Украины на 122 млн евро.

"Это позволит обеспечить финансирование приоритетных для Украины проектов и ускорить их получение благодаря тому, что гранты могут предоставляться напрямую органам государственной власти, местного самоуправления и общественным организациям", - написал Шмыгаль.

Кроме того, подписано соглашение об участии Украины в программе ЕС "Цифровая Европа" (2021-2027).

"Это часть цифрового безвиза с ЕС. Программа "Цифровая Европа" имеет бюджет в 7,5 млрд евро для развития проектов по пяти направлениям: суперкомпьютер, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровые навыки, обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе", - добавил он.

Помощь Украине:

1 июля 2022 года Еврокомиссия предложила новый пакет макрофинансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд евро. Это первая часть исключительного пакета макрофинансовой помощи объемом до 9 млрд евро, одобренного Евросоветом 23-24 июня 2022 года.

7 июля 2022 года Европарламент поддержал выделение Украине миллиарда евро.

В августе Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

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