В августе в общий фонд государственного бюджета поступило 109,7 млрд грн международной помощи.

В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"За январь-август 2022 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд грн. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что, по оперативным данным Государственной казначейской службы, в августе в общий фонд государственного бюджета поступило 204,6 млрд грн.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет налога на добавленную стоимость (НДС) с произведенных в Украине товаров – 16,4 млрд грн, НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – 26,2 млрд грн; налога на доходы физических лиц и военного сбора – 12,7 млрд грн; акцизного налога – 7,8 млрд грн; налога на прибыль предприятий – 17,4 млрд грн рентной платы за пользование недрами – 8,2 млрд грн; ввозная и вывозная пошлина – 2,5 млрд грн.

Также в августе в общий фонд государственного бюджета поступило 109,7 млрд грн международной помощи (грантов).

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-август составили 716,2 млрд грн, или 106,5 % от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 442,8 млрд грн, из внешних источников привлечено 273,5 млрд грн.

Кассовые расходы государственного бюджета за январь-август составили 1,449 трлн грн, в том числе общего фонда – 1,360 трлн грн, или 81,7 %от росписи отчетного периода. При этом в августе кассовые расходы госбюджета были осуществлены в объеме 230,9 млрд грн, в том числе общего фонда – в сумме 212,1 млрд грн.

Война в Украине и госбюджет:

Ранее Бюджетный комитет Верховной Рады разрешил "Нафтогазу" дополнительно привлечь 350 млн долл. кредита от правительства Канады на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона.

29 июля 2022 года стало известно о том, что НБУ планирует прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.

3 августа 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.

15 августа из-за войны в Украине увеличили расходы госбюджета.

По данным советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, годовой дефицит госбюджета в условиях продолжения войны достигнет в конце 2022 года 50 млрд долларов, или около 30-35% ВВП.

Вас также могут заинтересовать новости: