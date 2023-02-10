Разборы завалов до сих пор продолжаются.

В Турции и Сирии, которые пострадали в результате сильного землетрясения 6 февраля, до сих пор продолжаются разборы завалов.

По последним данным, число погибших в Турции возросло до 18,3 тыс. человек, сообщает Aljazeera. Травмированы более 74 тысяч человек. С момента первого мощного землетрясения в Турции произошло 1509 афтершоков.

Таким образом, число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 21500 человек.

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Чудесное спасение в Турции

Полуторагодовалого малыша и всю его семью спасли из-под завалов в Хатае спустя 96 часов после трагедии.

Как сообщает агентство Anadolu, полуторагодовалая девочка, ее мать, отец, брат и дядя находились в ловушке все это время.

Землетрясение в Турции и Сирии 6 февраля: что известно

Рано утром 6 февраля в Трции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовало множество афтершоков и еще несколько землетрясений, что также усугубило ситуацию.

С тех пор не прекращаются спасательные работы, однако их затрудняет холодная погода.

На помощь в Турцию отправили отряд украинских спасателей и необходимую технику. По данным ГСЧС, причиной масштабных разрушений в Турции, которые произошли из-за мощного землетрясения, может быть неправильное планирование застройки.

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