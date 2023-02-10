В Турции и Сирии, которые пострадали в результате сильного землетрясения 6 февраля, до сих пор продолжаются разборы завалов.
По последним данным, число погибших в Турции возросло до 18,3 тыс. человек, сообщает Aljazeera. Травмированы более 74 тысяч человек. С момента первого мощного землетрясения в Турции произошло 1509 афтершоков.
Таким образом, число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 21500 человек.
Чудесное спасение в Турции
Полуторагодовалого малыша и всю его семью спасли из-под завалов в Хатае спустя 96 часов после трагедии.
Как сообщает агентство Anadolu, полуторагодовалая девочка, ее мать, отец, брат и дядя находились в ловушке все это время.
Землетрясение в Турции и Сирии 6 февраля: что известно
Рано утром 6 февраля в Трции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовало множество афтершоков и еще несколько землетрясений, что также усугубило ситуацию.
С тех пор не прекращаются спасательные работы, однако их затрудняет холодная погода.
На помощь в Турцию отправили отряд украинских спасателей и необходимую технику. По данным ГСЧС, причиной масштабных разрушений в Турции, которые произошли из-за мощного землетрясения, может быть неправильное планирование застройки.