В Украине создадут Фонд будущих поколений, на каждого участника которого до достижения им 18 лет будут делаться ежегодные государственные взносы.

В Офисе президента рассказали, куда можно будет направить средства с экономического паспорта украинца, внедрение которого анонсировал глава государства.

Как сообщила пресс-служба ОП, внесенный Зеленским на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об экономическом паспорте" предусматривает создание Фонда будущих поколений. Целью Фонда будет накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществление выплат его участникам.

Активы участников фонда будут формироваться со взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников фонда.

Государственные взносы будут осуществляться ежегодно на каждого участника фонда до достижения им 18 лет. После достижения гражданином Украины совершеннолетия эти выплаты могут использоваться на:

обучение в учебных заведениях Украины,

покупку собственного жилья на территории Украины,

перевод средств на собственный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения и лечения (при достижении 18-летнего возраста).

Читайте такжеПокупательная способность украинцев упала на 30%Также глава государства подал на рассмотрение парламента связанные с предыдущим законопроекты:

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта",

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения средств Фонда будущих поколений",

"О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений".

Этими документами предлагается урегулировать вопросы осуществления государственных взносов в систему экономического паспорта, освобождение от налогообложения средств, привлеченных в пользу участников фонда, и дохода, полученного плательщиком налога из фонда, а также вопросы, связанные с нарушением интересов участников фонда.

"Средства, которые смогут получить молодые люди для оплаты своего обучения, дадут им больше гибкости в выборе образовательной траектории. Образовательные возможности и перспективы молодых людей на рынке труда меньше будут зависеть от материального обеспечения их родителей", - отметил президент.

Кроме того, с началом осуществления фондом первых выплат ожидается увеличение спроса на недвижимость, а также на инвестирование в пенсионные фонды, что должно стать мощным толчком для развития рынка недвижимости и накопительной пенсионной системы.

"Возможность использовать средства на лечение поможет детям с тяжелыми болезнями покрыть - хотя бы частично - необходимые расходы. При этом родители смогут самостоятельно выбрать заведение, где можно получить такую помощь. Это будет способствовать развитию соответствующих медицинских услуг", - отметил Зеленский.

Экономический паспорт украинца: что известно

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в своем ежегодном послании к парламенту Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.

Основой для финансирования этой инициативы должен был стать законопроект №5600, который увеличивает плату за использование природных ресурсов Украины.

"Мы направим эти средства на наших детей. ...эти средства - плата за использование наших недр - будут накапливаться на личных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети смогут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья", - говорил президент.

6 декабря Зеленский внес проект закона об экономическом паспорте украинца на рассмотрение Верховной Рады.

Читайте такжеПродукты и коммуналка: в Госстате рассказали, на что украинцы тратят зарплатуПо словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, ожидается, что каждый ребенок получит минимум 10-12 тысяч долларов. Он также отмечал, что к программе экономических паспортов могут добавить и доходы от аренды государственных земель.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк предполагал, что на финансирование экономических паспортов будет идти вся рента или только от руды. Так, вся рента (не только из недр) составляет 41,5 млрд грн (на 2022 год запланировано 47 млрд грн), рента за пользование недрами общегосударственного значения - 35,2 млрд грн (запланировано 41 млрд грн), а рента на железную руду - 3,5 млрд грн (на 2022 год предусмотрено 4,5 млрд грн).

"Сейчас в Украине 7,5 млн детей до 14 лет... такое, не разгонишься на менее чем 5 млрд", - отмечал Железняк.

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Автор: Екатерина Жирий