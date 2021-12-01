Документом предусматривается открытие персональных счетов для детей, на которых будут накапливаться платежи от использования недр.

Президент Украины Владимир Зеленский до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем ежегодном послании к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

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По его словам, основой для финансирования этой инициативы станет принятый законопроект №5600, который увеличивает плату за использование природных ресурсов Украины.

"Мы направим эти средства на наших детей. Поэтому до 10 декабря, впервые за всю историю нашей независимости, я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему, эти средства – плата за использование наших недр – будет накапливаться на личных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети смогут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья. Благодаря этим двум законам, наконец-то, наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей. И это тоже будет впервые за годы нашей независимости", - заявил президент.

Повышение эффективности использования экономических ресурсов:

30 ноября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который позволит сбалансировать бюджетные поступления путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны.

Согласно пояснительной записке к документу, его целью является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранения пробелов действующего законодательства.

Законопроект, в частности, предусматривает повышение ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Кроме того, предлагаются изменения в части администрирования налогов и сборов, налога на доходы физлиц, налога на прибыль предприятий, акцизного, экологического налога, рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Автор: Дмитрий Шварц