Документ определен как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона об экономическом паспорте украинца (№6394).

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект закона определен как неотложный. Текст документа пока отсутствует.

Экономический паспорт украинца: что известно

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в своем ежегодном послании к парламенту Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.

Основой для финансирования этой инициативы станет законопроект №5600, увеличивающий плату за использование природных ресурсов Украины.

"Мы направим эти средства на наших детей. ...эти средства - плата за использование наших недр - будут накапливаться на личных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети смогут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья", - заявил президент.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, ожидается, что каждый ребенок получит минимум 10-12 тысяч долларов. Арахамия также отмечал, что к программе экономических паспортов могут добавить и доходы от аренды государственных земель.

Читайте такжеПочти половина опрошенных украинцев против множественного гражданстваЗаместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк предположил, что на финансирование экономических паспортов будет идти вся рента или только от руды.

Так, вся рента (не только из недр) составляет 41,5 млрд грн (на 2022 год запланировано 47 млрд грн), рента за пользование недрами общегосударственного значения - 35,2 млрд грн (запланировано 41 млрд грн), а рента на железную руду - 3,5 млрд грн (на 2022 год предусмотрено 4,5 млрд грн).

"Сейчас в Украине 7,5 млн детей до 14 лет... такое, не разгонишься на менее чем 5 млрд", - резюмировал Железняк.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Жирий