По словам депутата, сейчас в Украине насчитывается 7,5 млн детей до 14 лет.

Замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк предположил, сколько денег может пойти на "экономические паспорта" украинцев, анонсированные президентом Зеленским.

Об этом Железняк написал в своем Telegram-канале.

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"По "экономическому паспорту украинца". Если президент правильно все сказал, то туда пойдёт рента. Вся, или только от руды, пока непонятно", - написал депутат.

Он озвучил возможные цифры. Так, вся рента (не только из недр) составляет 41,5 млрд грн (на 2022 год запланировано 47 млрд грн), рента за пользование недрами общегосударственного значения - 35,2 млрд грн (запланировано 41 млрд грн), а рента на железную руду - 3,5 млрд грн (на 2022 год предусмотрено 4,5 млрд грн).

"Сейчас в Украине 7,5 млн детей до 14 лет… Такое, не разгонишься на меньше чем 5 млрд", - резюмировал Железняк.

Введение "экономического паспорта":

1 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца". Документом предусматривается открытие персональных счетов для детей, на которых будут накапливаться платежи от использования недр.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о том, что дети, которые будут иметь экономический паспорт, будут получать на спецсчета средства от рентных платежей. На момент достижения совершеннолетия они будут иметь по $10 тысяч долларов.

Автор: Екатерина Жирий