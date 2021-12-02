Есть идея создать Государственный банк земли, которая будет потом через Prоzorro сдаваться в аренду.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что к программе экономических паспортов украинцев могут добавить и доходы от аренды государственных земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в прямом эфире программы "Право на власть" в четверг вечером.

"Мне кажется, что дальше мы эту программу мы будем расширять и приобщать все другие вещи, которыми страна оперирует. Например, по состоянию на сейчас около 900 тысяч - миллион гектар государственной земли, которыми оперируют различные государственные учреждения. Есть идея создать Государственный банк земли, которая будет потом через Prоzorro сдаваться в аренду. И все поступления от аренды также будут идти на накопительные счета детей", - пояснил он.

Таким образом, по словам Арахамии, государство будет реинвестировать те деньги, которые оно будет получать, чтобы вкладывать в детей и молодежь.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.

Ранее Арахамия рассказал, что срок внедрения экономических паспортов украинцев может быть пересмотрен.

Автор: Леся Лещенко