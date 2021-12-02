По словам Арахамии, срок внедрения экономических паспортов украинцев могут изменить.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что срок внедрения экономических паспортов украинцев может быть пересмотрен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в прямом эфире программы "Право на владу" в четверг вечером.

"Мы готовили этот законопроект несколько месяцев... Но сейчас идет дискуссия, поскольку в самом законопроекте (дети, рожденные в 2019 году - УНИАН). Но обычно законы вступают в силу. Поэтому есть дискуссия, возможно это делать с момента принятия законопроекта", - сказал он.

По его словам, согласно прогнозам ожидается, что каждый ребенок получит минимум $10-12 тысяч.

Читайте такжеЗеленский пообещал ноутбук каждому учителю в Украине"Если будет благоприятная ситуация, это может быть до $15-20 тысяч на выходе... Дальше есть три выхода, как потратить эти средства. Первое - оплатить свое образование в Украине. Второе - приобрести жилье, третье - перечислить эти средства на свой персональный пенсионный счет", - пояснил Арахамия.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.

По его словам, основой для финансирования этой инициативы станет принят законопроект №5600, который увеличивает плату за использование природных ресурсов Украины.

Автор: Леся Лещенко