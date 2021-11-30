В банке свое решение мотивировали якобы кредитной задолженностью по адресу клиента.

Еще один клиент "ПриватБанка" пожаловался на качество предоставления услуг, заявив, что его лишили возможности пользоваться одной из них.

Об этом он сообщил в своем отзыве на сайте "Минфин". Мужчина рассказал, что является клиентом "Привата" более 13 лет, однако из-за ухудшения качества услуг постепенно начал переходить в другие банки и закрывать карты "ПриватБанка".

"Единственное, что держало - это удобная функция "оплата частями", ей и пользовался (без просрочки платежей), но в один прекрасный день банк без уведомления решил отключить эту функцию, оставив кредитный лимит в 40 тысяч (который особо не нужен). Просто возможность оплаты частями - ноль", - пишет клиент.

По его словам, обращение в службу поддержки не помогло - там посоветовали обратиться непосредственно в банк. В итоге оказалось, что услуга "оплата частями" заблокирована из-за якобы наличия свыше 50% просроченных кредитов по адресу прописки клиента. Для пересмотра решения сотрудники банка посоветовали погасить задолженность всем, кто прописан либо проживает по проблемному адресу.

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"Вопрос к банку: У нас в стране Советский Союз? Коллективная ответственность? Я даже приблизительно не знаю у кого из родственников/соседей какие кредиты, какое к этому имею отношение, или я обязан оплатить за кого-то кредит? Давайте сразу спишем с меня чужие задолженности с моего счета, пойдем дальше и наложим арест на имущество за чьи-то долги (если они вообще есть)", - возмутился клиент.

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Автор: Виолетта Орлова