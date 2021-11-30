Еще один клиент "ПриватБанка" пожаловался на качество предоставления услуг, заявив, что его лишили возможности пользоваться одной из них.
Об этом он сообщил в своем отзыве на сайте "Минфин". Мужчина рассказал, что является клиентом "Привата" более 13 лет, однако из-за ухудшения качества услуг постепенно начал переходить в другие банки и закрывать карты "ПриватБанка".
"Единственное, что держало - это удобная функция "оплата частями", ей и пользовался (без просрочки платежей), но в один прекрасный день банк без уведомления решил отключить эту функцию, оставив кредитный лимит в 40 тысяч (который особо не нужен). Просто возможность оплаты частями - ноль", - пишет клиент.
По его словам, обращение в службу поддержки не помогло - там посоветовали обратиться непосредственно в банк. В итоге оказалось, что услуга "оплата частями" заблокирована из-за якобы наличия свыше 50% просроченных кредитов по адресу прописки клиента. Для пересмотра решения сотрудники банка посоветовали погасить задолженность всем, кто прописан либо проживает по проблемному адресу.
Читайте также"ПриватБанк" предупредил украинцев о новом мошенничестве под видом COVID-выплат
"Вопрос к банку: У нас в стране Советский Союз? Коллективная ответственность? Я даже приблизительно не знаю у кого из родственников/соседей какие кредиты, какое к этому имею отношение, или я обязан оплатить за кого-то кредит? Давайте сразу спишем с меня чужие задолженности с моего счета, пойдем дальше и наложим арест на имущество за чьи-то долги (если они вообще есть)", - возмутился клиент.