Клиент заявил, что несмотря на неоднократные обещания так и не получил кешбэк.

Клиент "ПриватБанка" заявил, что финучреждение не вернуло ему обещанный кешбэк в 11% за покупку во время распродажи на AliExpress 11 ноября и расчет за нее картой.

Об этом возмущенный клиент сообщил в отзыве на сайте "Минфин" 29 ноября. По его словам он активировал участие в данной акции, выплату кешбэка обещали произвести в течение недели. Покупка на китайской платформе была совершена 11 ноября, однако через неделю кешбэк не пришел.

"Звоню 3700. Поясняют, что дело в том, что акция эта длилась до 14.11, поэтому и неделю надо отсчитывать от 14-го, то есть 21.11 до конца дня будет выплачен. Спасибо. 22.11 - нет. Звоню 3700. Разобрались. Проверили опять, правильно ли я зарегистрировался. Правильно. Вовремя ли я совершил покупку. Вовремя. Оформили заявку. С вами свяжутся завтра. Действительно, связались! Во вторник. Говорит, разобрались, всё в порядке, кэшбэк будет выплачен вам сегодня до конца дня … либо до конца недели. Спасибо. Но вот и неделя кончилась. Ничего нет", - пишет клиент "Привата".

В комментариях к отзыву другие клиенты банка подтвердили, что проблемы с получением кешбэка в "ПриватБанке" были и ранее

Как сообщал УНИАН, клиент "ПриватБанка" из Киева пожаловался, что сотрудники финучреждения безосновательно отказали ему в выдаче дебетовой карты. Вскоре ситуация повторилась с его отцом.

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Автор: Юрий Годован