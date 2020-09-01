На протяжении последнего года цена акций Tesla возросла примерно на 900%.

После разделения акции Tesla выросли в цене на 3%, при этом капитализация компании превысила 430 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Компания Tesla провела процедуру дробления акций в соотношении 5-к-1, что было призвано сделать ценный бумаги более доступными для инвесторов. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании 11 августа", - говорится в сообщении.

Торги акциями Tesla

Отмечается, что первые после разделения акций торги оказались достаточно бурными. За первые 30 минут после открытия торгов было заключено сделок на сумму 7 миллиардов долларов, в которые оказались вовлечены более 16 миллионов акций. В результате стоимость акций сразу же возросла примерно на 4% до уровня 460 долларов за каждую акцию. Затем последовала некоторая стабилизация. Тем не менее по итогам дня цена акций Tesla выросла на 3%, а её рыночная капитализация превысила 430 миллиардов долларов.

"Если проанализировать 5-летний график стоимости акций Tesla, то можно видеть, что на протяжении нескольких лет стоимость колебалась в небольшом коридоре. В конце 2019 года наметился рост стоимости ценных бумаг, который резко ускорится в 2020 году. На протяжении последнего года цена акций Tesla возросла примерно на 900%", - подчеркивает издание.

Компания Tesla во время карантина

При этом доход компании за это время оставался практически стабильным во время глобальной пандемии коронавируса. Вместе с тем компания прошла этот период лучше, чем вся автомобильная отрасль, что позволило ей получить небольшую прибыль.

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Автор: УНИАН