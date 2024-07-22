Продать доллар можно в среднем по курсу 41,40 грн, евро – 45,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 20 июля, не изменился и составляет 41,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,80 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,10 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 2 копейки и составляет 41,93 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,83 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 45,84 грн/евро (курс продажи – 45,68 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., следовательно, гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем, что стало очередным историческим максимумом. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,19 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

По прогнозу экономистки Dragon Capital Елены Белан, валютный курс до конца года даже может достичь 44 грн за доллар, однако Нацбанк точно не будет загонять его "в космос". По ее словам, несмотря на неопределенность относительно конкретной цифры, на конец года точно не будет какого-то неконтролируемого обвала.

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