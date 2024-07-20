Эксперт пересмотрела собственный прогноз по курсу на конец года, ранее она прогнозировала его на уровне 42 грн за доллар.

Курс до конца года даже может достичь 44 грн за доллар. Однако Нацбанк точно не будет загонять его "в космос". Такой прогноз сделала экономист Dragon Capital и участница наблюдательного совета Центра экономической стратегии Елена Билан.

"Мой прогноз на конец года был 42 грн, но ситуация сейчас развивается не так, как я ожидала. Может, на следующей неделе мы уже получим от Нацбанка какую-то дополнительную информацию во время пресс-конференции о процентной ставке. Но так выглядит, что мы на конец года выходим на более высокий курс, возможно 43 грн, или даже 44 грн за доллар", – заявила эксперт.

Однако она подчеркнула несмотря на неопределенность относительно конкретной цифры, что на конец года точно не будет какого-то неконтролируемого обвала. Так, резервы НБУ остаются на рекордно высоких уровнях.

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл. Это очередной исторический максимум. Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, усилила свои позиции.

Экономист Юрий Гайдай также отмечает, что у нас действует режим управляемой гибкости валютного курса. То есть курс будет такой, как хочет Нацбанк. В то же время НБУ дает гривне обесцениваться, потому что у нас "глупых масштабов" торговый дефицит.

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