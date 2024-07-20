Курс до конца года даже может достичь 44 грн за доллар. Однако Нацбанк точно не будет загонять его "в космос". Такой прогноз сделала экономист Dragon Capital и участница наблюдательного совета Центра экономической стратегии Елена Билан.
"Мой прогноз на конец года был 42 грн, но ситуация сейчас развивается не так, как я ожидала. Может, на следующей неделе мы уже получим от Нацбанка какую-то дополнительную информацию во время пресс-конференции о процентной ставке. Но так выглядит, что мы на конец года выходим на более высокий курс, возможно 43 грн, или даже 44 грн за доллар", – заявила эксперт.
Однако она подчеркнула несмотря на неопределенность относительно конкретной цифры, что на конец года точно не будет какого-то неконтролируемого обвала. Так, резервы НБУ остаются на рекордно высоких уровнях.
Курс валют в Украине
Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл. Это очередной исторический максимум. Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, усилила свои позиции.
Экономист Юрий Гайдай также отмечает, что у нас действует режим управляемой гибкости валютного курса. То есть курс будет такой, как хочет Нацбанк. В то же время НБУ дает гривне обесцениваться, потому что у нас "глупых масштабов" торговый дефицит.