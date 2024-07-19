Курс гривни к евро установлен на уровне 45,19 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., следовательно, гривня ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Это очередной исторический максимум. Предыдущий рекорд был на уровне 41,46 грн/долл., такой курс НБУ устанавливал на 18 июля.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, усилила свои позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 45,19 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,49/41,51 грн/долл., евро – 45,19/45,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 19 июля, вырос на 15 копеек и составляет 41,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,85 грн за евро.

Старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай отметил, что НБУ плавно спускает гривню до того уровня, который считает оптимальным. По его словам, регулятор может "удержать" тот курс, который считает нужным, пока у него достаточно резервов. То есть пока значительный дефицит во внешней торговле компенсируется притоком помощи от партнеров.

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