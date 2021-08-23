Временное затишье на праздники может подтолкнуть рынок к искусственному "раскачиванию" курса.

В среду, 25 августа, после празднования Дня Независимости, официальный курс доллара останется стабильным.

Как сообщил Нацбанк, он будет установлен на уровне 26,67 грн за доллар, это на две копейки выше уровня предыдущего торгового дня.

Зато подешевеет евро, сразу на четыре копейки, его курс составит 31,12 грн. Официальная стоимость российского рубля остановилась на отметке 3,5792 за десять рублей.

Читайте такжеК концу августа курс доллара в Украине перешагнет психологическую отметку - прогнозКурс в обменниках в понедельник прибавил одну копейку в покупке, а евро убавил в продаже три.

Стабильность котировок на межбанке в пятницу была вызвана предстоящими выходными, бизнес-активность была невысокой.

"В начале следующей недели я ожидаю усиления тенденций к росту курса доллара. В понедельник, впрочем, динамику будет сдерживать выход на рынок валютной выручки за два дополнительных дня", – цитирует UBR директора департамента казначейских операций Юнекс Банка.

"Допускаю спекулятивные атаки с целью "разогнать" курс доллара США или евро", – отметил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

По его словам, транш от МВФ на сумму в $2,7 млрд в рамках программы Фонда по восстановлению мировой экономики от последствий пандемии коронавируса, частично будет направлен в резервы НБУ, что должно выступить поддержкой для гривны на межбанке на случай сезонной девальвации осенью.

Автор: Андрей Софин