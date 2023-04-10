США де-факто готовы выставить ультиматум компаниям, которые продолжают бизнес в России.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, власти США направляют делегацию чиновников в Европу, чтобы проконтролировать процесс выполнения санкций, введенных против агрессора.

Как сообщает Associated Press, в составе американской делегации - замминистра финансов Брайан Нельсон, куратор финансовой разведки и противодействия финансированию терроризму.

В Европе он намерен встретиться с главами финансовых институтов Швейцарии, Италии и Германии, которым будут предоставлены разведданные о возможных нарушителях санкций. Нельсон намерен предупредить европейцев о возможных штрафных мерах за несоблюдение санкций. США де-факто готовы выставить ультиматум компаниям, которые продолжают бизнес в России.

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Как говорится в материале, суть требований американских властей проста: либо материальная поддержка России, либо бизнес со странами, которые составляют 50% мировой экономики.

Одновременно с поездкой Нельсона в Европу замглавы Минфина США Лиз Розенберг планирует визит в Казахстан и другие страны Центральной Азии, чтобы предупредить местные власти о последствиях за нарушение санкционного режима.

Ставшие хабом для параллельного импорта бывшие республики СССР кратно увеличили поставки подсанкционных товаров в Россию. Розенберг намерена добиваться от Казахстана, чтобы его частные компании не оказывали материальной либо разведывательной поддержки России.

Ухов европейский компаний из России

С начала войны в Украине США и западные страны внесли в черные списки 2,5 тысячи российских компаний, чиновников и бизнесменов, включая олигархов и членов их семей.

К концу 2022 года менее 10% из 2,4 тысячи западных компаний полностью ушли с российского рынка, показало исследование Университета Санкт-Галлена и Никколо Пизани из бизнес-школы IMD.

Среди ушедших около 18% дочерних компаний из США, 15% - из Японии, 8,3% - 4% -на компании из США.

Офисе президента Украины анонсировали "план действий по ужесточению санкций против Российской Федерации 2.0". Россиянам обещают много неприятностей.

7 апреля 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, которым еще на год продлил санкций против России.

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