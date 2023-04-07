Необходимы санкции против атомной энергетики РФ, отметил руководитель Офиса президента.

В 11 санкционном пакете готовится много неприятностей для России.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram. Он приветствовал предложение Польши и стран Балтии включить в 11 санкционный пакет ЕС ограничения по атомной энергетике РФ.

"Санкции против атомной энергетики РФ - это именно то, что нужно", - подчеркнул Ермак.

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Он сообщил, что международная санкционная группа Макфола-Ермака сейчас завершает подготовку "плана действий по ужесточению санкций против Российской Федерации 2.0".

"Для россиян готовим много неприятностей", - добавил руководитель Офиса.

Санкции против России - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметили необходимость подготовки 11-го пакета санкций против Российской Федерации.

Как известно, 25 февраля Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций к России. В этом пакете предусмотрены санкции против предприятий военной промышленности и финансового сектора и против пропагандистов РФ.

В частности, предусмотрены новые значительные ограничения на импорт/экспорт и запрет российских пропагандистских СМИ. Ограничительные меры введены против 121 физического и юридического лица. Санкции направлены, в частности, на тех, кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление по меньшей мере шести тысяч украинских детей.

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