В первую очередь нужно обратиться к оператору ГРМ для того, чтобы можно было снять контрольные показания счетчика.

В случае неверных начислений за потребленный газ потребители должны в первую очередь обратиться к своему оператору газораспределительных сетей (ГРМ) с просьбой снять контрольные показатели прибора учета газа.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сказал юрист в энергетической сфере Олег Бакулин.

"В первую очередь нужно обратиться к оператору ГРМ для того, чтобы можно было снять контрольные показания счетчика. Если это не сработает, то нужно обращаться в Национальную комиссию по тарифам (НКРЭКУ). Отношения между оператором ГРМ и потребителем касаются лицензионных условий и регулируются Комиссией", - сказал он.

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При этом потребитель обязан подавать показания счетчика с 1 по 5 число ежемесячно только оператору ГРМ, то есть горгаза. И не обязан передавать их компании-поставщику газа.

Бакулин отметил, что в случае, если газораспределительная компания неверно посчитала объем потребления или клиент сам забыл вовремя передать показания, соответственно начисления в платежке будут неверными. Но их неуплата может привести к отключению от газоснабжения.

"Поставщик присылает счет и потребитель, если не согласен, то не платит. И тогда у поставщика появляется право прекратить газоснабжение. Если это частный дом – это критично", - отметил он.

Газ для украинцев - последние новости

С 1 мая прошлого года почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены на обслуживание в "Нафтогаз Украины" из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции. Таким образом, "газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сейчас обслуживает более 12 млн бытовых потребителей газа.

Потом в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, как потребителям передавать показатели газового счетчика и какой компании.

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