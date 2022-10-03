В случае некорректных начислений в платежках, в "Нафтогазе" советуют обращаться напрямую к операторам газораспределительных сетей.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, как потребителям передавать показатели газового счетчика и какой компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook, опубликовав видео-инструкцию.

В компании отмечают, что подавать показания счетчика нужно не "Нафтогазу", а облгазам, то есть газораспределительным компаниям. Именно они занимаются учетом использованного газа. Причем передавать показания газового счетчика нужно до 5 числа каждого месяца.

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На сайте самого "Нафтогаза" передать показатели невозможно, сделать это можно на сайте или в чат-боте облгаза, который обслуживает соответствующую территорию. Или с помощью телефонного звонка в контакт-центр облгаза.

В компании сообщают, что в личном кабинете "Нафтогаза" появилась ссылка "Внести показания". Оно ведет на сайт соответствующего облгаза, где после авторизации можно будет оставить данные.

"Учет газа - обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов). Работники именно этих компаний периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования", – говорится в сообщении.

Для формирования счетов "Нафтогаз" использует данные счетчиков, которые передает оператор ГРМ. Поэтому, чтобы начисления в платежке были верными, нужно вовремя передавать показатели.

При этом, в случае некорректных начислений в платежках, в "Нафтогазе" советуют обращаться не к ним, а напрямую к операторам газораспределительных сетей.

"Если по вашему счету некорректно начислены объемы, рекомендуем обратиться напрямую к вашему оператору ГРМ. Вы можете написать письменное обращение, прикрепить фото-подтверждение (если оно есть) и отправить, например, заказным письмом. В таком случае ваш оператор ГРМ будет обязан предоставить ответ в письменном виде и выполнить перерасчеты при необходимости", - пояснили в компании.

Если оператор ГРМ отказывается перечислять данные-лучше обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с письменной жалобой.

Почему пользователей газа из 15 областей перевели на обслуживание "Нафтогаза"

Как сообщал УНИАН, с 1 мая почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены на обслуживание в "Нафтогаз Украины" из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции. Таким образом, Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сейчас обслуживает более 12 млн бытовых потребителей газа.

Справка УНИАН. В настоящее время во многих домохозяйствах счетчики газораспределительными компаниями по разным причинам не установлены. По предварительным оценкам, таких домохозяйств в Украине более 2 миллионов.

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