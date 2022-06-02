Почти 8,8 млн украинских домохозяйств будут получать газ от поставщика "последней надежды".

Пользователи газа в 15 областях Украины будут переведены к поставщику "последней надежды" - компании "Нафтогаз" из-за того, что местные облгазы не могут выполнять свои функции.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что если поставщик газа бытовым потребителям (домохозяйствам) больше не может выполнять свою функцию, то такие клиенты не остаются без газа. "Нафтогаз", как определенный государством "поставщик последней надежды", в таких ситуациях приходит на помощь, становится поставщиком и обеспечивает потребности украинских домохозяйств.

"С 1 июня 2022 года 8,8 млн украинских домохозяйств оказались в ситуации, когда их поставщики не могут выполнять свою функцию. Поэтому теперь они будут получать газ от поставщика "последней надежды" (ППН), функцию которого выполняет газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Эта информация актуальна для клиентов, которые до недавнего времени получали газ от местных газоснабжающих компаний в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" ожидает, что в ближайшее время эти клиенты будут переведены на стандартные контракты с компанией, чтобы цена для потребителей "последней надежды" стала 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, Государственное бюро расследований известило, что Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, получило в управление 26 региональных операторов газораспределительных систем.

Операторов газораспределительных сетей (так называемых облгазов) в Украине насчитывается более 40. Более чем половину газа в стране распределяет региональная газовая компания бизнесмена Дмитрия Фирташа.

По данным СМИ, Кабинет министров передал госпредприятию "Черноморнефтегаз" (управляется НАК "Нафтогаз Украины") арестованные 26 облгазов компании Дмитрия Фирташа.

В компании "Нафтогаз" на запрос УНИАН отказались комментировать эту информацию.

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