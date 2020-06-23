В Украине дешевеет валюта: свежий курс Нацбанка

Официальный курс НБУ на 23 июня: 100 USD – 2666,95 гривни; 100 EUR – 2989,52 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2666,95 (22 июня – 2672,07)

100 EUR – 2989,52 (22 июня – 2999,53)

На межбанковском валютном рынке Украины в понедельник, 22 июня, к 15:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,67/26,69 гривни/доллар, к евро – 29,90/29,92 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 22 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,72 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару, на этот раз на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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