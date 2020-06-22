В Украине после выходных подешевела валюта: сколько стоит доллар

Официальный курс НБУ на 22 июня: 100 USD – 2672,07 гривни; 100 EUR – 2999,53 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2672,07 (19 июня – 2676,33)

100 EUR – 2999,53 (19 июня – 3005,79)

На межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 19 июня, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,72/26,74 грн/долл., к евро – 30,02/30,04 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 19 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,76 гривни/доллар, то есть гривня после вчерашнего ослабления укрепилась к доллару на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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