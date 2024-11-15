Отмечается, что НБУ будет удерживать стабильность на рынке.

На валютном рынке Украины до 24 ноября будет сохранятся две основные тенденции - минимизация влияния инфляции на колебания курса и нивелирование активности покупателей на наличном рынке в преддверии праздников.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что ситуация на валютном рынке будет прогнозируемой и без резких изменений.

По его мнению, коридоры валютных изменений с 18 по 24 ноября будут в пределах 41,2-41,7 гривни за доллар на межбанке и 41,2-41,8 гривни за доллар на наличном рынке.

Видео дня

Таким образом, 100 долларов в гривнах до 24 ноября будет стоить 4120 – 4180 гривни. За 1000 долларов в гривнах украинцам придется заплатить 41 200 – 41 800 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что не стоит опасаться обвала гривни. По его словам, курс доллара в ближайшие месяцы не превысит 42 гривни, а в течение 2025 года достигнет отметки 45 гривень.

При этом финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что сейчас можно покупать валюту, если цель заключается в длительном сохранении средств.

В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский указал, что дешевые евро выгодны не как средство сохранения средств, а для расчета в странах ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: