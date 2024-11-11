Отмечается, что пока что есть возможность зарабротать на ОВГЗ.

В Украине сохраняются риски девальвации гривни. Эксперты же считают, что Национальный банк удержит украинскую валюту.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии ТСН отметил, что можно покупать валюту, если цель заключается в длительном хранении.

"Тот, кто купил доллары год назад, уже выиграл, потому что девальвация наличной гривны к доллару за год составляет 10% или более 3,5 гривни на долларе. А 10% – это больше, чем прогнозируемая Нацбанком инфляция за текущий год", - объяснил аналитик.

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При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский указал, что дешевые евро выгодны не как средство сохранения средств, а для расчета в странах ЕС. Он все еще рекомендует диверсифицировать сбережения - 50-60% средств в валюте, остальные – на краткосрочных гривневых депозитах и ценных бумагах.

Кроме того, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что не стоит опасаться обвала гривни. По его словам, курс доллара в ближайшие месяцы не превысит 42 гривни, а в течение 2025 года достигнет отметки 45 гривень

"Нельзя говорить об обвале курса до 50, 60 и т.д. гривень за доллар, когда валюта действительно становится прибежищем для сбережений. Поэтому выгодно по истечении срока действия гривневых депозитов, у кого они есть, инвестировать в гривневые облигации внутреннего госзайма сроком действия 3-6 месяцев. Там проценты пока на уровне 15% и не нужно платить ни копейки налогов", - объяснил эксперт.

В то же время продавать валюту специалисты все еще не рекомендуют, ведь доллар, скорее всего, продолжит дорожать.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что "валютный рынок будет иметь признаки довоенной стабильности, а курсовые показатели будут меняться несущественно".

По его словам, коридоры валютных изменений будут в пределах 41,2-41,8 гривни за доллар на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнах в период с 11 по 18 ноября будут стоить в пределах 4120 – 4180 гривень.

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