Курс валют на наличном рынке ожидается в рамках 41,2-41,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро.

На следующей неделе на валютном рынке сохранится две главные тенденции, и первая из них - это продолжение Нацбанком стратегии минимизации инфляционного влияния на курсовые показатели, что отразится незначительными, малозаметными курсовыми колебаниями как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, второй тенденцией будет нивелирование активности покупателей на наличном рынке активностью продавцов.

"Сейчас продолжается "высокий сезон" покупок (сезонные праздничные скидки). С одной стороны, в конце года активность граждан, которые намерены вложить средства в приобретение валюты растет. Зато и растет количество тех, кто сдает валюту для необходимых покупок на праздники. Оба эти фактора будут сосуществовать вплоть до Нового года, если, конечно, на рынок не повлияет целый ряд до сих пор неизвестных обстоятельств, таких как, например, состояние энергосистемы, ситуация на фронте", - сказал Лесовой.

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По его словам, еще одним фактором, который может повлиять на курсовые показатели, может быть вступление в силу налоговых изменений. Рост военного сбора может спровоцировать незначительный всплеск инфляции, что непременно отразится на курсовых показателях (однако, скорее всего, влияние инфляции останется мягким и не угрожающим стройности рынка).

"Стоит также напомнить, что ситуация на валютном рынке в своих "базовых" показателях должна быть в меру стабильной, ведь стабильность экономики будет подпитываться одобренным кредитом странами G7 на $50 млрд", - добавил эксперт.

По прогнозу банкира, основные показатели валютного рынка с 18 по 24 ноября будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,2-41,7 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, несмотря на переменчивую погоду, ситуация на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой, без существенных головокружительных изменений. Благодаря эффективной стратегии Нацбанка, рынок будет "жить" в достаточно комфортных условиях, лишенных хаоса и ажиотажа", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 14 ноября остался на прежнем уровне и составляет 41,65 грн за доллар. Курс евро сегодня снизился сразу на 20 копеек и составляет 44,55 грн за евро.

В обменниках Киева курс доллара сегодня составляет 41,67 грн/доллар, что на 8 копеек ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,60 грн. Курс покупки наличного евро в обменниках снизился на 16 копеек - до 44,39 грн/евро, курс продажи - 44,05 грн/евро.

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