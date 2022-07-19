Правительство выплатило 37 млн грн работодателям, которые нанимали работников из числа внутренне перемещенных лиц.

По состоянию на 15 июля по программе релокации в безопасные регионы перемещено 678 предприятий.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы помогаем бизнесу не просто физически переехать, но и быстро решить все бюрократические и операционные вопросы, связанные с запуском бизнеса на новом месте. Предоставляем возможность фактически бесплатной аренды имущества для размещения. Кроме того, правительство выплатило 37 млн грн работодателям, которые нанимали работников из числа внутренне перемещенных лиц", - сказал он.

Война в Украине и релокация:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В середине марта в Украине стартовала программа по перемещению украинских производств из пострадавших от боевых действий регионов.

По состоянию на 16 июля 2022 года, более 600 украинских предприятий переместили свои мощности из областей, где идут боевые действия, в более безопасные регионы. Из них 68% (467 предприятий) уже возобновили свою работу.

Всего 1732 компании подали заявки через платформу цифрового взаимодействия для помощи в релокации.

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