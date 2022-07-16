Уже почти 470 предприятий возобновили свою работу.

В рамках программы релокации уже 678 украинских предприятий переместили свои мощности из областей, где идут боевые действия, в более безопасные регионы.

Как сообщает Министерство экономики, из них 68% (467 предприятий) уже возобновили свою работу.

Всего 1732 компании подали заявки через платформу цифрового взаимодействия для помощи в релокации.

"Среди предприятий, которые уже возобновили свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (38,7%), перерабатывающей промышленности (33,1%), информации и телекоммуникации (5,9 %), профессиональной, научной и технической деятельности (5,3%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство компаний переместили свои мощности до Львовского (24,6% релокованих предприятий), Закарпатской (16,1%) и Черновицкой (11,4%) областей.

Как сообщал УНИАН, в середине марта в Украине стартовала программа по перемещение украинских производств из пострадавших от боевых действий регионов.

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