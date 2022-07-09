51% украинского бизнеса работает лишь частично, а 19% вовсе прекратили работу.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины предприниматели столкнулись с необходимостью релокации - перемещения бизнеса из опасных регионов. Бизнесмены пытаются спастись от войны и сохранить возможность для труда, иногда они переезжают в другие области Украины, а иногда едут за границу.

Куда именно переместились предприятия и сколько бизнесменов решили переезжать - выяснили в новом опросе Gradus.

Лишь 22% предприятий работают после 24 февраля так, как и работали до полномасштабного вторжения. 51% украинского бизнеса работает лишь частично, а 19% вовсе прекратили работу.

12% предприятий были полностью или частично перемещены из опасных регионов, 20% бизнеса находится в процессе релокации. 18% предприятий, как показал опрос, нуждаются в перемещении, однако в настоящее время этот процесс не запущен. 48% бизнеса не нуждается в перемещении.

С тех предприятий, которые уже переместили из опасных регионов, 72% остались в пределах Украины. 11% бизнеса релоцировали за границу, а еще 17% предприятий частично остались в стране.

Чаще всего предприниматели, которые решают переместить свой бизнес за пределы Украины, едут в Европу. Там они в основном выбирают Польшу, Германию, Бельгию, Болгарию и Эстонию.

54% опрошенных предпринимателей считают, что релокация является удачной возможностью для того, чтобы Украина получила новые экономические связи с Евросоюзом. А 36% бизнесменов думают, что перемещение их предприятий из Украины является угрозой, ведь так наша страна теряет активных предпринимателей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что рада предложила списать украинцам кредиты за уничтоженное в результате войны имущество.

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