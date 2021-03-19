Указ о применении санкций вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года о продлении срока действия украинских санкций в отношении двух российских банков.

Соответствующий указ №107/2021 от 19 марта обнародован на сайте Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.

Санкции введены на три года против акционерного общества "Сбербанк" и публичного акционерного общества "Проминвестбанк".

Контроль за выполнением решения возложен на Секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Санкции против российских банков в Украине: что известно

В 2017 году Украина ввела санкции против пяти украинских "дочек" банков, принадлежавших России.

Под санкции попали "Сбербанк России", "Проминвестбанк", "ВіЕс Банк", "ВТБ Банк", который обанкротился и "БМ Банк", который сдал банковскую лицензию.

Санкции касались ограничения на вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных лиц.

В марте 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении санкций против "Сбербанка" и "Проминвестбанка", потому что только они из санкционного списка остались на рынке. Санкции тогда ввели на два года.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции против двух российских банков, срок действия которых истекает 19 марта.

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Автор: Александр Топчий